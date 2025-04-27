Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Nisan 2025 13:35
5434 sayılı kanuna göre isteğe bağlı iştirakçilik hakkında bilgi?

Merhaba..

5434 sayılı kanuna göre memurların isteğe bağlı iştirakçilik hakkı ile ilgili detaylı bilgi ya da link paylaşabilirmisiniz?

Teşekkürler..

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