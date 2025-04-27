Polis Konusu

Hayırlı Gunler Ön Çapraz Bağ Yırtık/Kopuk Ameliyat Olunmadi Menisküs Grade Yani Derece 2 Kendi Kendine Iyilesebilmekte Iyileşti Ameliyat Olunmadi Mr Sonuçlarında Sırası Ile Kopuk- Yirtik- Burkulma- Tam Kat Yırtık Olarak Dusunuldu Yazmakta Hastalıklar Kısmında Yani Sanırım Tanı Olmakta Hastalıklar Kısmında Burkulma Gerilme Yazmakta Bu Verilerin Hepsi 2023 Yılına Ait Bana Genel Sağlıkta Veyahut Eğitim Sürecinde Ankara Sağlık Dairesi Sorun Cikartirmu Bilgisi Olan Var Ise Allah Razı Olsun

Hayırlı Gunler Ön Çapraz Bağ Yırtık/Kopuk Ameliyat Olunmadi Menisküs Grade Yani Derece 2 Kendi Kendine Iyilesebilmekte Iyileşti Ameliyat Olunmadi Mr Sonuçlarında Sırası Ile Kopuk- Yirtik- Burkulma- Tam Kat Yırtık Olarak Dusunuldu Yazmakta Hastalıklar Kısmında Yani Sanırım Tanı Olmakta Hastalıklar Kısmında Burkulma Gerilme Yazmakta Bu Verilerin Hepsi 2023 Yılına Ait Bana Genel Sağlıkta Veyahut Eğitim Sürecinde Ankara Sağlık Dairesi Sorun Cikartirmu Bilgisi Olan Var Ise Allah Razı Olsun