Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


27 Nisan 2025 15:07
vhki memurunun riza disinda nikah memurluginda gorevlendirilmesi

Merhaba öncelikle. Vhki kadrosunu işgal ediyorum tahsildar olarak görevliyim aynı zamanda belirli bir süre belirtmeden yaklaşık 1 yıldır evlendirme memurluğunda görevlendirildim. Bu göre istemiyorum. Başına gelen veya bilgi sahibi olan var mı? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?

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