Vhki memurunun rıza dışında nikah memurluğun da görevlendirilmesi

Evlendirme Memurluğu, yazışma ve evrak hazırlama ağırlıklı olduğu için VHKİ görev tanımına uygun bir görev. Belediye Başkanı takdir yetkisiyle görevlendirme yapabilir. Bu yüzden mahkemeye başvursanız bile hakimin nasıl bir karar vereceği kesin öngörülemez. Sıralı amirleriniz ile görüşerek konuyu halletmeniz daha mantıklı gibi.

Evlendirme Memurluğu, yazışma ve evrak hazırlama ağırlıklı olduğu için VHKİ görev tanımına uygun bir görev. Belediye Başkanı takdir yetkisiyle görevlendirme yapabilir. Bu yüzden mahkemeye başvursanız bile hakimin nasıl bir karar vereceği kesin öngörülemez. Sıralı amirleriniz ile görüşerek konuyu halletmeniz daha mantıklı gibi.