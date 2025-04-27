Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


27 Nisan 2025 15:07
Vhki memurunun rıza dışında nikah memurluğun da görevlendirilmesi

Merhaba öncelikle. Vhki kadrosunu işgal ediyorum tahsildar olarak görevliyim aynı zamanda belirli bir süre belirtmeden yaklaşık 1 yıldır evlendirme memurluğunda görevlendirildim. Bu göre istemiyorum. Başına gelen veya bilgi sahibi olan var mı? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?


corporal
Memur
27 Nisan 2025 19:47
Evlendirme Memurluğu, yazışma ve evrak hazırlama ağırlıklı olduğu için VHKİ görev tanımına uygun bir görev. Belediye Başkanı takdir yetkisiyle görevlendirme yapabilir. Bu yüzden mahkemeye başvursanız bile hakimin nasıl bir karar vereceği kesin öngörülemez. Sıralı amirleriniz ile görüşerek konuyu halletmeniz daha mantıklı gibi.

Zazzz007
Aday Memur
27 Nisan 2025 20:42

Başvuru almak, evrak vs tamam kabul edelim


Zazzz007
Aday Memur
27 Nisan 2025 20:50

Evrak kayıt başvuru kabul edelim tamam ama mesai saatleri dışında nikah kıymak hukuka uygun mu? Peki 657 sayılı kanunda geçen memurun kariyer hedefi konusu? Süresiz görevlendirmede memurun rızası konusu? İstemediği yerde çalıştırılamaz konusu? Vs gibi birçok konu nolcak? Yanlış anlamayın kafamdaki soru işaretlerini yazdım?

corporal, Dün
Evlendirme Memurluğu, yazışma ve evrak hazırlama ağırlıklı olduğu için VHKİ görev tanımına uygun bir görev. Belediye Başkanı takdir yetkisiyle görevlendirme yapabilir. Bu yüzden mahkemeye başvursanız bile hakimin nasıl bir karar vereceği kesin öngörülemez. Sıralı amirleriniz ile görüşerek konuyu halletmeniz daha mantıklı gibi.

Zazzz007
Aday Memur
27 Nisan 2025 20:53

Sıralı amir konusuna gelecek olursak zaten onların tarafıma uyguladığı cezalama yöntemleri ile savaş açmaya hazırlanıyorum. Savaşın gerekçesi seçim zamanında tarafsıs kalmam holiganlık yapmamam &#128512; yazık mı yine bunlara oy vermiştim &#129315;&#129315;


corporal
Memur
27 Nisan 2025 21:10
Mesai saatleri dışında çalışma ve süresiz görevlendirme konusunda haklısınız. Ancak kariyer ve kadro açısından bakıldığında VHKİ ile Evlendirme Memuru, 657 sayılı Kanuna göre aynı hizmet sınıfında (Genel İdare Hizmetleri) ve aynı seviyede yer alıyor. Tabii ki aslolan herkesin kendi kadrosuna uygun görevlerde çalışmasıdır. Ancak şahsınıza yönelik bir mobbing durumu yoksa ve idarenin işi yürütmek için başka bir alternatifi kalmadıysa, hizmetin devamı açısından böyle bir görevlendirme yapabilir. Yazdıklarım hukuki mütalaa değil, sadece kendi kişisel görüşümdür.
Zazzz007, Dün

Evrak kayıt başvuru kabul edelim tamam ama mesai saatleri dışında nikah kıymak hukuka uygun mu? Peki 657 sayılı kanunda geçen memurun kariyer hedefi konusu? Süresiz görevlendirmede memurun rızası konusu? İstemediği yerde çalıştırılamaz konusu? Vs gibi birçok konu nolcak? Yanlış anlamayın kafamdaki soru işaretlerini yazdım?


corporal
Memur
27 Nisan 2025 21:21
Telefondan yazıyorum bu cevabınızı görmemişim. Eğer şahsınıza yönelik sistematik bir baskı veya mobbing durumu varsa bence kesinlikle buna sessiz kalmamalı, gerekli delilleri toplayarak dava yoluna başvurmalısınız. Sonuçta devlet kimsenin babasının çiftliği değil.
Zazzz007, Dün

Sıralı amir konusuna gelecek olursak zaten onların tarafıma uyguladığı cezalama yöntemleri ile savaş açmaya hazırlanıyorum. Savaşın gerekçesi seçim zamanında tarafsıs kalmam holiganlık yapmamam &#128512; yazık mı yine bunlara oy vermiştim &#129315;&#129315;


Zazzz007
Aday Memur
27 Nisan 2025 21:30

Bahsi geçen kanunlara bakılırsa haklısınız fakat pratikte öyle olmuyor mu demek istiyorsunuz? Cünkü kanunlara bakınca keyfi görevlendirme konusunuda hukuki olmadığını anlıyorum. Ayrıca idarenin işi yürütmek için başka bir alternatifi var çünkü başka memurlarda var hakkaniyet varsa onlarda görevlendirilsin sıra ile mesela. Süresiz görevlemdirilme kadrosunun değiştirilmesi anlamına geliyor buda memurun rızası dışında mümkün değil diyor kanun. Tabi anlıyorum sizide. Bende çok araştırmaktan çorba ettim. Kanunlar daha net olmalı keyfi yorumlanmamalı


Zazzz007
Aday Memur
27 Nisan 2025 21:34

Hiç önemli değil zaten amaç beyin fırtınası yapmak sonuçta herşey ile karşılaşabilirim bu savaşta &#128512;

Toplam 8 mesaj

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