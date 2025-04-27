Vhki memurunun rıza dışında nikah memurluğun da görevlendirilmesi

Mesai saatleri dışında çalışma ve süresiz görevlendirme konusunda haklısınız. Ancak kariyer ve kadro açısından bakıldığında VHKİ ile Evlendirme Memuru, 657 sayılı Kanuna göre aynı hizmet sınıfında (Genel İdare Hizmetleri) ve aynı seviyede yer alıyor. Tabii ki aslolan herkesin kendi kadrosuna uygun görevlerde çalışmasıdır. Ancak şahsınıza yönelik bir mobbing durumu yoksa ve idarenin işi yürütmek için başka bir alternatifi kalmadıysa, hizmetin devamı açısından böyle bir görevlendirme yapabilir. Yazdıklarım hukuki mütalaa değil, sadece kendi kişisel görüşümdür.
Mesai saatleri dışında çalışma ve süresiz görevlendirme konusunda haklısınız. Ancak kariyer ve kadro açısından bakıldığında VHKİ ile Evlendirme Memuru, 657 sayılı Kanuna göre aynı hizmet sınıfında (Genel İdare Hizmetleri) ve aynı seviyede yer alıyor. Tabii ki aslolan herkesin kendi kadrosuna uygun görevlerde çalışmasıdır. Ancak şahsınıza yönelik bir mobbing durumu yoksa ve idarenin işi yürütmek için başka bir alternatifi kalmadıysa, hizmetin devamı açısından böyle bir görevlendirme yapabilir. Yazdıklarım hukuki mütalaa değil, sadece kendi kişisel görüşümdür.
, Dün
Zazzz007
Evrak kayıt başvuru kabul edelim tamam ama mesai saatleri dışında nikah kıymak hukuka uygun mu? Peki 657 sayılı kanunda geçen memurun kariyer hedefi konusu? Süresiz görevlendirmede memurun rızası konusu? İstemediği yerde çalıştırılamaz konusu? Vs gibi birçok konu nolcak? Yanlış anlamayın kafamdaki soru işaretlerini yazdım?