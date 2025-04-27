Sınıf ve Ders Saati Dağılımı

Herkese merhaba,

Okul zümremizde 3 kişiyiz. 15+6 olarak 21 saat ders almak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Peki hangimiz hangi sınıfa kaç saat girecek, buna müdür mü karar verir biz mi? Bir yönetmelikte zümre öğretmenlerinin karar verdiğini okumuştum yanlış değilsem ama o kaynağı bulamadım. Bilenler yardımcı olursa sevinirim :)

Bir sorum daha olacak. 2 kişi 21 saat ders alacağız, 3. öğretmene 20 saat ders düşüyor ancak kendisi müdürle konuşmuş ve 15 saat ders alacakmış (bebeği olduğu için). Bu durumda artan dersler bize verilebilir mi biz 21'in üstünde istemezsek? Bu durumda zümrede 21 saati doldurmayan öğretmen varken dışarıdan biri çağrılabilir mi, veya başka dersin öğretmeni bu derslere girebilir mi? Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler :)