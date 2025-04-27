Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Nisan 2025 15:42
sürekli işçi kadrosundan memurluğa geçişte neler yapılmalı ?
kısacası sürekli işçi olarak çalışıyorum memur oldugum zaman ne yapmam gerekiyor istifa vs anlatırmısınız?

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