Maaştan kesim cezası ve yer değişikliği aldım

Merhaba arkadaşlar. Müdür ders programı 5 güne yayayacağını söyleyerek tehdit etti bağırıp çağırınca, ben de kendisine baskı uyguluyor diye sesimi yükselterek şikayet edeceğimi söyledim. O beni şikayet etti saygısızlık yaptığımdan dolayı ben de onu derslere girmediğini, gelmediği günlerde sınıf defterini doldurduğunu, bayan öğretmene toplantıda teşhirci dediğini, öğrencilere aleyhimde zorla tutanak tutturduğunu şikayet ettim. Benim için geldiler maaş kesimi ve yer değişikliği verdiler. Şube müdürü özel eğitim okulunu teklif etti.Ben de kabul etmeyince o zaman uzakta bir yere atayabiliriz seni dedi. Haklı olduğumu düşündüğüm davada hem maaş kesimi almak hem yer değişikliği almak, ama müdür için herhangi bir kimsenin gelmemesi,beklemede kalması zoruma gidiyor. Bu gibi hem ceza alıp hem yer değişikliği alan arkadaşlar veya konuya hakim olan arkadaşlar ne gibi tavsiyede bulunabilir. Okulda sadece dersime giriyorum çıkıyorum. Eğitim engelleyecek bir durumum da yok. Şahsen müdürün de daha araştırılmadan bana böyle bir cezanın verilmesini müdür hakkındaki soruşturmanın seyri açısından tarafsız olmayacağını düşünüyorum. Kalanı herkes savunur, giden gitmiştir der.