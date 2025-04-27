KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


27 Nisan 2025 17:16
Açıktan sözleşmeli çalışırken merkeziden tercih yapılabilir mi?

Arkadaşlar örneğin açıktan mübaşir olarak çalıştık.Merkezi atama zamanı kendi bölümümden herhangi bir kit kurumuma tercih yapıp sorun olmadan gidebilir miyim

Çok Yazılan Konular

DHMİ memurluk hakkında bilgi (iibf)Memurluğa 35 yaş sınırı geliyorEn iyi kurum ve pozisyon ?35 yaş sınırıSiyasi parti üyeliğiTicaret AlımıAdalet bakanlığı 24 bin memur alımı hk.2024/2 Merkezi Atamasında İİBFliler olarak yine aslan payı bizdeFormasyon hakkında yardımTüm muhendisler iibf AÖF'ye

Sözlük

pazar sabahı erken kalkmak 3 mola kelimesi 2 iran devleti 1 güne bir söz bırak 1 insanı yavaş yavaş öldüren şeyler 1 Sezen Aksu 1 mehmet şimşek 1 Yosun 1 5 liralık kuruyemiş isteyip alırken ne kadar diye sormak 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Fatih Erbakan: Fakirliği Bitirmek İçin İktidara GeliyoruzElazığ'da Midibüs Devrildi: 22 YaralıTariq Qureishy: Yapay Zeka Hastalıkları Ortadan Kaldıracakİstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildiİzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Editörün Seçimi

Hamza Aydoğdu'yu bakan olarak istiyoruz.2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?