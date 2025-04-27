KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : crops35


27 Nisan 2025 17:51
DGS Üstten Ders Alma

Herkese. merhaba, Bu sene Anadolu AÖF'e dikey geçiş ile geçmek istiyorum. En kısa sürede lisans mezunu olmam gerekiyor. 5. yarıyıldan başlayacağım, 5. yarıyılda üstten ders alabilir miyim ve en kısa sürede lisans mezunu olmak için başka bir yol var mı? Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.

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