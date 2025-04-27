KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


27 Nisan 2025 18:15
Kpss A grubu ve Açıköğretim Kamu Yönetimi

Arkadaşlar önlisansımı dokuz eylülde yerel yönetimler bölümünde yaptım. Lisansımı da atatürk üniversitesi açıköğretim fakültesi kamu yönetimi bölümünde tamamladım. Bu sene Kpss A grubu Kamu Yönetimi sınavına girmek istiyorum. Ama açıköğretim mezunu olmam buna engel midir girebilir miyim? Bölümüm siyaset bilimi ve kamu yönetimi değil direkt kamu yönetimi bu da kafamı karıştırıyor. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim

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