Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Changes


27 Nisan 2025 18:36
Çok şükür deprem yasamadim şimdiye kadar.

Sadece hafif bir artçı salkanti yasadim 7yasindayken Yani 39 yıl önce..


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 18:38

O artcida da disardaydim .Geçen İstanbul 6.2 sallandı heryer saklanmış disardaydim,duymadım çok şükür.


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 18:41

Bu duruma sevinmeli miyim,uzilmeli miyim bilmiyorum . Çünkü insanlar panik içinde İstanbul'da .


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 18:44

Memleket Karabük.Ksrabuk demek KARDEMİR demek .


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 18:48

1944 te deprem olmuş KARABUK'te.3000 den fazla insan ölmüş.


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 18:49

KARDEMİR duruma el koymuş .Hasarlı binaların hepsini işçinin oturduğu binaları özellikle hepsini yiktirmis .


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 18:51

Karabük te birçok artçı oluyor,ben hiç duymamıştım .


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 18:54

KARDEMİR iş ileri için depreme dayanıklı evler yaptırmış .,biz de çok kaldık yaslan yok


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 18:59

KARDEMİR eskiden KİT'ti.1995 te ozellestirildi.Binu tartışacak değilim .


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 19:01

Burda ozellestirmeti konuşacak değilim


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 19:03

Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olan önemli kuruluşların teyakkuzda olmaları gerekir .

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