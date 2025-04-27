KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Nisan 2025 19:05
formasyon belgesi hakkında yardım!!!

ben sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum fakat çocuk gelişiminden tercih yapacağım eğitim fakültesi mezunu olduğum için belgeye ihtiyacım yok fakat tercih sayfasında sisteme formasyon belgesi yükleme alanı var ne yapmam gerekiyor transkript mi yükleyeceğim? lütfen yardım!!

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