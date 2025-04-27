Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Nisan 2025 20:24
Bursluluk sinavi imza hatasi

Bursluluk sınavında imza kağıdında tükenmekte imzalanması gereken yer kursun kalemle imzalandı.optik formlarda hata yok. Sorun olur mu


albatros52
Memur
27 Nisan 2025 20:39
Şikayete konu olmayan ve mağduriyet oluşturmayan bir durum olduğu için problem olmaz diye düşünüyorum.

tonya61
Aday Memur
27 Nisan 2025 21:08
Hiçbir şey olmaz.

fen-25
Şef
27 Nisan 2025 21:09

bir şey olmaz hocam.optik her türlü okunur.optik form kaybolmadığı veya yırtılmadııgı sürece sıkıntı yok...arkadaş teog zamanında cocuklar kitapçığını kodlamamıs.sıra belli olduğu icin oturma sırası meb okudu sınavları.okula müfettiş geldi uyarı cezası aldı hocamız ki sizde sıkıntı çıkmaz cünkü mağdur olacak biri yok hocam.

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