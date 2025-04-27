Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Changes


27 Nisan 2025 20:31
Kanal İstanbul ile ilgili İstanbul mühendis ve mimarlar odası olumsuz rapor vermiş.

Bir işi işin uzmanına danışmak önemli benim için .


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 20:38

Murat kurum da benim için yurdumun insanı.Ekrem İmamoğlu da ..


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 20:39

İstanbul mühendis ve mimarlar odasının ÇED raporunu okudum kanal istanbulla ilgili,rapor olumsuz .


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 20:40

Ben kimi alırım .Bu konunun uzmanlarını.


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 20:44

Konunun uzmanı kim TMMOB .


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 20:47

Şimdi Ayamandira deresi taştı.O zaman İstanbul'da oturmuyordum.


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 20:49

Şimdi Ayamandira deresi taştı,İstanbul'da oturmuyordum o zaman


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 20:53

Bir mimar tanıdığım şöyle dedi:"çok iyi bir mimar kendisi İstanbullu değil


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 20:54

Mimarlıkta şöyle bir şey var dedi .:"Dere yataklarini imara açmak suyun debisini yükseltir ve sel olabilir .


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 20:56

Bunun üzerine ben de kanal İstanbul ile ilgili TMMOB un goruslerine baktım .Olumsuz


gazanya
Daire Başkanı
27 Nisan 2025 20:58

Eğer TMMOB un raporları olumlu olsaydı "evet derdim.Olumsuz olduğu için HAYİR diyorum .

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