Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Nisan 2025 21:42
Alan değişikliği geliyor. Mağduriyet yaşanmasın

MEB' in alan değişikliği konusunda başvuruları alacağına yönelik haberler çıkmaya başladı. Geçen senelerde başvuru için 4 yıllık hizmet süresinin tamamlanması şartı aranıyordu. Eylül 2021 ataması öğretmenlerin bu durumdan etkilenip mağdur olmaması için başvuruda okulların açılacağı eylül ayının son gününe göre tamamlanması gereken zorunlu hizmet süresi belirtilmeli. Kimse mağdur olamamalı.


gıdaaa
Aday Memur
27 Nisan 2025 22:03

Hocam alan değişikliği geleceği ile ilgili nereden duyum aldınız acaba


Burak Hun
27 Nisan 2025 22:22

https://www.kamudanhaber.net/ogretmenler-icin-alan-degisikligi-takvimi-netlesiyor

https://www.kamuhaberson.com/ogretmenler-uzun-zamandir-bekliyordu-mebden-alan-degisikligi-aciklamasi/

Bazı dijital haber sitelerinde haberler çıkmaya başladı.

gıdaaa, 2 saat önce

Hocam alan değişikliği geleceği ile ilgili nereden duyum aldınız acaba


mumtaxx
Aday Memur
27 Nisan 2025 23:15

Ogrenim bilgisi güncelleyin diye yazi geldi. Gecen hafta . O yüzden alan değişikliği yakın olduğu

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