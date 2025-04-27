Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Nisan 2025 22:15
Hakim ve savcılar tek mi yargı mensubu olarak kabul ediliyor ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı bir programda şunları söyledi:

25 bin hakim ve savcımız var kürsüde gece gündüz çalışan. Dosyaları evlerine götürüp, hakkaniyetli kararlar vermek için çalışan yargı mensuplarımıza, adalet personelimize haksızlıktır. Türkiye, dünyada hukuk devletine ve demokrasi, milli iradeye saygılı olan bir yargı sistemine sahiptir

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