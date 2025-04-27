Bir konu için imza verdim Pomem'de önüme çıkar mı?

Arkadaşlar selam şuan pomem 32.dönemde mülakat bekliyorum. Bugün dışarıda otururken birkaç tane belediyeden kadın geldi masamıza imza topluyorlarmış ben de atayım dedim baktım imamoğlu ve öğrenciler içinmiş imza neyse attım geçtim isim soyisim ve imza aldılar tc kimlik vs bilgisi yazılmıyor bu ileride karşıma çıkar mı mülakat sonrası araştırmada vs. aklıma takıldı. Olay anlık gelişince istemiyorum falan diyemedim.
Arkadaşlar selam şuan pomem 32.dönemde mülakat bekliyorum. Bugün dışarıda otururken birkaç tane belediyeden kadın geldi masamıza imza topluyorlarmış ben de atayım dedim baktım imamoğlu ve öğrenciler içinmiş imza neyse attım geçtim isim soyisim ve imza aldılar tc kimlik vs bilgisi yazılmıyor bu ileride karşıma çıkar mı mülakat sonrası araştırmada vs. aklıma takıldı. Olay anlık gelişince istemiyorum falan diyemedim.