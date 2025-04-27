KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


27 Nisan 2025 23:17
Bir konu için imza verdim pomemde önüme çıkar mı?

Arkadaşlar selam şuan pomem 32.dönemde mülakat bekliyorum. Bugün dışarıda otururken birkaç tane belediyeden kadın geldi masamıza imza topluyorlarmış ben de atayım dedim baktım imamoğlu ve öğrenciler içinmiş imza neyse attım geçtim isim soyisim ve imza aldılar tc kimlik vs bilgisi yazılmıyor bu ileride karşıma çıkar mı mülakat sonrası araştırmada vs. aklıma takıldı. Olay anlık gelişince istemiyorum falan diyemedim.

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