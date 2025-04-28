Olumsuz Arşiv Araştırması

Merhaba öncelikle hayırlı forumlar diliyorum ve konuyu kısaca anlatmak istiyorum.

- Birincisi 2016 yılında karşılıklı şikayet sonucunda (trafikte kavga) savcı benim açımdan kovuşturmaya gerek yoktur diyerek dosyayı kapatırken karşı tatafın sanık benim ise müşteki olduğum bir dava başlattı.. Bu dava yaklaşık 2 yıl kadar sürdü fakat bu sırada ben mahkemelere katılamadım bir seferinde zorla getirilmem istenmiş fakat askerlik yaptıgım için o da olmadı velhasılı kelam karşı tarafta sonunda delil yetersizliğinden (bana bıçak çekmişti) beraat etmiş ve gerekçeli karar bana da tebliğ edildi.

- İkinci konu ise 2021 yılının yaz aylarında bir vatandaşla yine yaşadıgımız tartışma sonrasında beni şikayet etmiş ve ertesi gün karakolda ifade verip ben de şikayetçi oldugumu belirttim. ( darp vs yok millet araya girdi ayrıldık) Fakat sonradan ne arayan oldu ne de soran ve kpnuya dair Uyapta da sorgulama yaptıgımda herhangi birşey çıkmıyor bu konu ile alakalı.Ama bilmiyorum yani elime geçen herhangi bir karar ya da evrak yok

Şimdi birincisi Uyapta çıkıyor ikincisi çıkmıyor. Benim de şuan arşiv araştırmam yapılıyor ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Mühendis Sözleşmeli personel olarak atanmıs bulunmaktayım. Acaba bunlar sorun teşkil eder mi bunu merak etmekteyim?