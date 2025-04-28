Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Nisan 2025 10:41
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ 26/04/2025

Bazı birimler eklenmiş siz bu konuda ne düşünüyorsunuz

Çok Yazılan Konular

Meslek kanununda yeni kılavuz halen yok.Sene sonu semineriİlçe içinde yer değiştirmeye yolluk ödenir mi?Okul dışında Görevlendirme Yapılan öğretmenler6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlarSınıf ve Ders Saati DağılımıBursluluk sinavi imza hatasiAlan değişikliği geliyor. Mağduriyet yaşanmasınEnflasyon Beklentisi ve öğretmen maaşlarına etkisi.Belletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.

Sözlük

birinin varlığına tahammül edememek 1 damar şarkılar 3 Çay demleyemeyen kızın ankastre mutfak istemesi 2 iran devleti 5 Değer verdiğin insan defalarca aynı hatayı yapsa 5 olmazsa olmazınız nedir? 4 Sezen Aksu 1 tiroid bezi 1 tükenmişlik sendromu 2 ısrara maruz kalmak 1

Son Haberler

Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeliBakan Tekin'den EI Genel Sekreteri Edwards'a Sert YanıtDoktorları açıkladı: Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi artıyorDolar/TL Yatay Seyirde: Haftaya 38,4300 Seviyesinde BaşladıBorsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polisler