Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Nisan 2025 12:40
İl içi isteğe bağlı Yer Değişikliği (İlginç Bir Durum)

Bulunduğum ilçede 12. senemi tamamlamış bulunmaktayım fakat bu seneleri 4 farklı kurumda doldurdum. Yani bakanlığın istediği rotasyonu yaptım fakat son atandığım yer 1 yıl önce bir proje okuluydu daha öncesinde de 2 yıl aynı okulda görevlendirme çalıştım. İl içinde yer değiştirme hakkının tanınmadığını öğrendim. Bulunduğum ilçe dezavantajlı bir ilçe çok iyi bir merkez ilçe değil. 4 gruplu bir ilde 3. gruptayız. (puan 325)

1.Soruma gelecek olursak Şu anda ailevi nedenlerden dolayı başka bir ilçeye geçmek istiyorum. Tam zamanlı görevlendirme 2 yıl öğretmenlik +1 kadrolu öğretmenlik benim tercih etmemi sağlamaz gibi gözüküyor. Bununla ilgili aksi yönde emsal yargı kararı vb. var mıdır?

Önerim şudur: Bence en az 8 yıl aynı ilçede çalışanın il içi tayin hakkı olmalıdır? Yoksa biz bu puanlarla ileride 20 yılda 700 görürüz. Güzel yerlerde çalışanlar rahat olmayabilir.


Soner Eraslan
Aday Memur
28 Nisan 2025 12:43
İl içinde 4 yılda bir zorunlu rotasyon gelmelidir.

1azerdem
28 Nisan 2025 13:35

Rotasyon yapan öğretmeni cezalandırmış gibi oluyor benim durumumdaki.

Soner Eraslan, 2 saat önce
İl içinde 4 yılda bir zorunlu rotasyon gelmelidir.

bahçesaray
Şef
28 Nisan 2025 14:07

il içi hakkınız var


vengberz
Şube Müdürü
28 Nisan 2025 14:19

Aynı kurumda, kadrolu olarak 3 yıl doldurulmadıkça il içi tayin istenemez.

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