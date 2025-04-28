İl içi isteğe bağlı Yer Değişikliği (İlginç Bir Durum)

Bulunduğum ilçede 12. senemi tamamlamış bulunmaktayım fakat bu seneleri 4 farklı kurumda doldurdum. Yani bakanlığın istediği rotasyonu yaptım fakat son atandığım yer 1 yıl önce bir proje okuluydu daha öncesinde de 2 yıl aynı okulda görevlendirme çalıştım. İl içinde yer değiştirme hakkının tanınmadığını öğrendim. Bulunduğum ilçe dezavantajlı bir ilçe çok iyi bir merkez ilçe değil. 4 gruplu bir ilde 3. gruptayız. (puan 325)

1.Soruma gelecek olursak Şu anda ailevi nedenlerden dolayı başka bir ilçeye geçmek istiyorum. Tam zamanlı görevlendirme 2 yıl öğretmenlik +1 kadrolu öğretmenlik benim tercih etmemi sağlamaz gibi gözüküyor. Bununla ilgili aksi yönde emsal yargı kararı vb. var mıdır?

Önerim şudur: Bence en az 8 yıl aynı ilçede çalışanın il içi tayin hakkı olmalıdır? Yoksa biz bu puanlarla ileride 20 yılda 700 görürüz. Güzel yerlerde çalışanlar rahat olmayabilir.