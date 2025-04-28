Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Nisan 2025 13:06
kurul karar toplantı
merhabalar Adalet bakanliginda kurul karar toplantisi ne zaman yapiliyor?Tesekkur ederim

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