Muvaffakat ne zaman alınır?

Merhabalar, şu anda bir kamu kurumunda kadrolu memur olarak görev yapıyorum. Kadrolu başka bir kuruma başvurdum. Başvurduğum kurum asil listesini yayınladığında mı muvaffakat istemem gerekiyor yoksa arşiv araştırması sonrası 15 gün içinde başla dendiğinde mi? Bir de son olarak başvurduğum kurumu bilgilendirmem ve muvaffakat talebinde onların mı bulunması gerekiyor yoksa benim mi?
Merhabalar, şu anda bir kamu kurumunda kadrolu memur olarak görev yapıyorum. Kadrolu başka bir kuruma başvurdum. Başvurduğum kurum asil listesini yayınladığında mı muvaffakat istemem gerekiyor yoksa arşiv araştırması sonrası 15 gün içinde başla dendiğinde mi? Bir de son olarak başvurduğum kurumu bilgilendirmem ve muvaffakat talebinde onların mı bulunması gerekiyor yoksa benim mi?