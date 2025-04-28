Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Nisan 2025 13:44
2022 ekys sınav puanı yansımayanlar

ilk defa yöneticilik tama önbaşvurusunda 2022 ekys sınav puanını daha önceki atamalarda kullanmayıp şuan mebbise yansıtılmayan var mıdır

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