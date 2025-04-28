Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Nisan 2025 15:06
Polis kampını önerir misiniz?

didim 3 kişilik oda, sabah kahvaltı akşam yemeği toplam 6 gece 45 bin lira. daha önce giden oldu mu tavsiye eder misiniz


Abuzertr
Aday Memur
28 Nisan 2025 16:23

Buralara gitmedim ancak genel bir kanı var

Gidildiğinde müdürlerin de olduğu ailenin yanında amir memur ilişkisini devam ettirme beklendiği vb yönünde konuşuluyordu ben de önyargiliyim bu sebeple.

Yanılmıyorsam bilen arkadaşlar aydınlatsın lütfen beni de


hakkan1
Aday Memur
28 Nisan 2025 16:28
fiyat baya ucuz geldi bende fikir almak istedim.
Abuzertr, 2 saat önce

Buralara gitmedim ancak genel bir kanı var

Gidildiğinde müdürlerin de olduğu ailenin yanında amir memur ilişkisini devam ettirme beklendiği vb yönünde konuşuluyordu ben de önyargiliyim bu sebeple.

Yanılmıyorsam bilen arkadaşlar aydınlatsın lütfen beni de


paltolu
Aday Memur
28 Nisan 2025 16:50

11 ay hep brebersiniz uzaklaşın derim


Srkan112
Memur
28 Nisan 2025 17:09
Polis kampına para vereceğine ili kuruş fazla ver daha iyi bir yerde verdiğin paranın karşılığını al. Polisin tatil yerinde tatil yapılmaz. Paranla rezil olursun

Oznendr
Aday Memur
28 Nisan 2025 17:30

Devrem ebys yapıldı mı kamplar göremedim ben

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