KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


28 Nisan 2025 15:38
90,2 puanla DHMİ iibf alımlı düz memurluk olur mu?

olur mu arkadaşlar?


Fizyoterapist4465
Aday Memur
28 Nisan 2025 15:40

Alımlar çok azaldı. Muhtemelen yerleşemezsiniz çünkü kamu yönetimi, iktisat havacılık vb. birçok bölüm var. Sıralamaniz bayağı geridedir.


dytteyim
Aday Memur
28 Nisan 2025 15:43
geçen sene 89lara düşmüştü ama
Fizyoterapist4465, 2 saat önce

Alımlar çok azaldı. Muhtemelen yerleşemezsiniz çünkü kamu yönetimi, iktisat havacılık vb. birçok bölüm var. Sıralamaniz bayağı geridedir.


Fizyoterapist4465
Aday Memur
28 Nisan 2025 16:24

Geçen sene alım daha fazlaydı

dytteyim, 2 saat önce
geçen sene 89lara düşmüştü ama

since2024
Aday Memur
28 Nisan 2025 16:30
ihtimali var
Toplam 4 mesaj

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