Öğretim üyesi cübbesi

Sayın hocalarım, öğretim üyesi cübbelerinizi üniversite mi temin ediyor ya da anlaşmalı bir yerden mi alıyorsunuz? Bizim üniversitemiz bir yere yönlendirdi ve bana kalırsa çok fahiş bir fiyat sunuluyor. Başka yerden temin etme şansı da yok gibi. Sizlerde durum nedir? bu olağan bir uygulama mı? Her şeyden şüphelenir olduk :)
Sayın hocalarım, öğretim üyesi cübbelerinizi üniversite mi temin ediyor ya da anlaşmalı bir yerden mi alıyorsunuz? Bizim üniversitemiz bir yere yönlendirdi ve bana kalırsa çok fahiş bir fiyat sunuluyor. Başka yerden temin etme şansı da yok gibi. Sizlerde durum nedir? bu olağan bir uygulama mı? Her şeyden şüphelenir olduk :)