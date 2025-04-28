Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Nisan 2025 16:53
Bursa Bam Adliye lojmanı hakkında bilgisi olan var mı?

Bursa bam personeller için yaza doğru lojman alacağız demişti duyum alan ya da bilgisi olam var mı lojöan alındı mı ya da ne zaman alınacak

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