Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Nisan 2025 19:04
Polis merkezi ve devriye ekipler için 3 gruplu blok 12/24 vardiya

Emniyette İdarecilerin Dikkatine:

Polis Merkezleri ve Devriye Ekipler gibi vardiyalı çalışılan yerlerde Blok 12/24 vardiya ile yani 12/24 ün 2 şer günlük blok halinde uygulanışı ile;

Vardiyalı çalışan polisler için çakma 12/36 denilen sistemine göre 5 derece üstünlüğü vardır.

Blok 12/24 yani (2 gündüz, 2 gece, 2 izin) şeklinde:

1- Her grup haftalık 2 gün izin yapar.

2- Büro ile Grup polisleri arasında çalışma saatleri Adaleti sağlanır.

3- Verimlilik artar aileye kendisine vakit ayırır.

4- Her hafta üst üste 5 gün 12/12 zulmünden azat olunur.

5- Uygulaması kolay,mevzuata uygun, net ve personel ataması gerektirmeden hemen tatbik edilebilirdir.

Ekteki Tobloda görüleceği üzere:

https://hizliresim.com/gaafrlp


swat3410
Editor
28 Nisan 2025 19:52

Sayın Nizamettin1453'ün Polis merkezi ve Devriye Ekipler Amirliğinde görevli personel için hazırlamış olduğu çalışma sistemi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerinizi yada yorum yazmak ile uğraşamam diyorsanız.

Konu başlığının ilk mesajı olan hemen yukrıda bulunan Sayın Nizamettin1453'ün ilk yorumunu beğenme/beğenmeme butonu ile oylarsanız, seviniriz.

İyi forumlar.


Nnnight
Aday Memur
28 Nisan 2025 20:01

arkadaşlar saçma sapan fabrika işçisi vardiyası usülü fikirlerinizi kendinize saklayın. birilerinin aklına bir şey düşürmeyin. yok 12/24 yok 8/24. 4 gruplu 12/36 gelmeyecekse bizim için en iyi çalışma sistemi çakma 12/36.


swat3410
Editor
28 Nisan 2025 20:05

Yapılan yorumlarda daha nezih bir üslup kullanabilirsek forumun amacına ulaşmış oluruz.

Nnnight, 1 saat önce

arkadaşlar saçma sapan fabrika işçisi vardiyası usülü fikirlerinizi kendinize saklayın. birilerinin aklına bir şey düşürmeyin. yok 12/24 yok 8/24. 4 gruplu 12/36 gelmeyecekse bizim için en iyi çalışma sistemi çakma 12/36.

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