Polis merkezi ve devriye ekipler için 3 gruplu blok 12/24 vardiya

Emniyette İdarecilerin Dikkatine:
Polis Merkezleri ve Devriye Ekipler gibi vardiyalı çalışılan yerlerde Blok 12/24 vardiya ile yani 12/24 ün 2 şer günlük blok halinde uygulanışı ile;
Vardiyalı çalışan polisler için çakma 12/36 denilen sistemine göre 5 derece üstünlüğü vardır.
Blok 12/24 yani (2 gündüz, 2 gece, 2 izin) şeklinde:
1- Her grup haftalık 2 gün izin yapar.
2- Büro ile Grup polisleri arasında çalışma saatleri Adaleti sağlanır.
3- Verimlilik artar aileye kendisine vakit ayırır.
4- Her hafta üst üste 5 gün 12/12 zulmünden azat olunur.
5- Uygulaması kolay,mevzuata uygun, net ve personel ataması gerektirmeden hemen tatbik edilebilirdir.
Ekteki Tobloda görüleceği üzere:
https://hizliresim.com/gaafrlp
Emniyette İdarecilerin Dikkatine:
Polis Merkezleri ve Devriye Ekipler gibi vardiyalı çalışılan yerlerde Blok 12/24 vardiya ile yani 12/24 ün 2 şer günlük blok halinde uygulanışı ile;
Vardiyalı çalışan polisler için çakma 12/36 denilen sistemine göre 5 derece üstünlüğü vardır.
Blok 12/24 yani (2 gündüz, 2 gece, 2 izin) şeklinde:
1- Her grup haftalık 2 gün izin yapar.
2- Büro ile Grup polisleri arasında çalışma saatleri Adaleti sağlanır.
3- Verimlilik artar aileye kendisine vakit ayırır.
4- Her hafta üst üste 5 gün 12/12 zulmünden azat olunur.
5- Uygulaması kolay,mevzuata uygun, net ve personel ataması gerektirmeden hemen tatbik edilebilirdir.
Ekteki Tobloda görüleceği üzere:
https://hizliresim.com/gaafrlp