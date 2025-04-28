KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Nisan 2025 20:00
Kamu Personeli Alım İlanları Ajanı

Herkese merhaba. Kamu personeli alım ilanları takip eden kullanıcılar için bir yapay zeka ajanı geliştiriyoruz. İlanlardaki PDF dosyaları arasında kaybolmadan birkaç filtre ile sadece ilgilendiğiniz ilanları getirecek bir sistem. İlerleyen zamanlarda da aradığınız kriterlere uygun alım ilanı yayımlanınca size uyarı verecek bir sistem.

Yakın zamanda ilk testlerine başlıyor olacağız. Test kullanıcısı olmak isterseniz lütfen iç mesaj gönderiniz.

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