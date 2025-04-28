Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Nisan 2025 20:16
Bedelli çıkan öğretmen ne zaman ayrılabilir?

Merhaba arkadaşlar. Mayıs celbi bedelli çıktı. Sevk tarihim 08.05 gözüküyor. Ayrılışı ne zaman verebilirim?

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