Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Nisan 2025 20:34
yeni yargı reform paketi ile şartların iyilişeceğini düşünüyor musunuz

Yargı Reformu paketinde Adalet Hizmetleri sınıfı ve uzman katipliğe ilişkin çalışmalar olacağı açıklandı.

Bunlar sayesinde sınıfa yönelik kazanımlar artacağı için özlük hakları ve maddi kazanımlar artacaktır muhtemelen, sağlık bakanlığı işçisinin tediyeler ile ayda 50 bin kazandığı ortamda katibin mübaşirin maaşı komik kalıyor umarım iyileştirme yapılır en düşük katip maaşı 50 bin üzerine çıkmalı

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