Danıştaya verilen dilekçe nasıl iptal edilir.

Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Kurum TSK. 2016 yılında ihraç edildim. 2018 yılında ceza davasından beraat ettim. idare mahkemesini kazanıp göreve başladım. Darbe davasıydı, krater falan yok. 2019 yılında BİM mahkemesi beraat kararımın kesinleşmemesini gerekçe göstererek iade kararımı bozdu. 2020 ocak ayında avukatım Danıştaya başvurdu başvuruda hakkımdaki ceza davası kesinleşene kadar bekletici mesele yapılması için danıştaya dilekçe vermiş. Bu arada ceza davam yargıtayda bozuldu ve yeniden yargılandım ve yine aynı gerekçelerle beraat ettim. Danıştayda 6 . Yılıma girdim ve verdiğim hiçbir dilekçe dikkate alınmıyor. Benimle aynı dönemde danıştaya dosyası giden bir sürü arkadaşım görevlerine başladılar çoktan. Bu danıştaya verilem dilekçeye istinaden ne yapabilirim dosyamın incelenmesi için tşk
Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Kurum TSK. 2016 yılında ihraç edildim. 2018 yılında ceza davasından beraat ettim. idare mahkemesini kazanıp göreve başladım. Darbe davasıydı, krater falan yok. 2019 yılında BİM mahkemesi beraat kararımın kesinleşmemesini gerekçe göstererek iade kararımı bozdu. 2020 ocak ayında avukatım Danıştaya başvurdu başvuruda hakkımdaki ceza davası kesinleşene kadar bekletici mesele yapılması için danıştaya dilekçe vermiş. Bu arada ceza davam yargıtayda bozuldu ve yeniden yargılandım ve yine aynı gerekçelerle beraat ettim. Danıştayda 6 . Yılıma girdim ve verdiğim hiçbir dilekçe dikkate alınmıyor. Benimle aynı dönemde danıştaya dosyası giden bir sürü arkadaşım görevlerine başladılar çoktan. Bu danıştaya verilem dilekçeye istinaden ne yapabilirim dosyamın incelenmesi için tşk