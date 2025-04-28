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Editörler : supporters.alex 10


28 Nisan 2025 23:22
Süper Lig Tahmin Yarışması 34. Hafta

Maç Başlangıcı: 2 Mayıs 2025 saat: 20:00

Antalya-Konya

Rize-Gaziantep

Alanya-Kayseri

Samsun-Eyüp

Adana demir-Göztepe

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Galatasaray-Sivas

Hatay-Başakşehir

Fenerbahçe-Beşiktaş

Kasımpaşa-Trabzon

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Real Madrid-Celta Vigo

Chelsea-Liverpool

Roma-Fiorentina

Leipzig-Bayern Münih

Maç Skoru: Galatasaray-Sivas

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