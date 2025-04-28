Süper Lig Tahmin Yarışması 34. Hafta

Maç Başlangıcı: 2 Mayıs 2025 saat: 20:00
Antalya-Konya
Rize-Gaziantep
Alanya-Kayseri
Samsun-Eyüp
Adana demir-Göztepe
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Galatasaray-Sivas
Hatay-Başakşehir
Fenerbahçe-Beşiktaş
Kasımpaşa-Trabzon
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Real Madrid-Celta Vigo
Chelsea-Liverpool
Roma-Fiorentina
Leipzig-Bayern Münih
Maç Skoru: Galatasaray-Sivas
Maç Başlangıcı: 2 Mayıs 2025 saat: 20:00
Antalya-Konya
Rize-Gaziantep
Alanya-Kayseri
Samsun-Eyüp
Adana demir-Göztepe
*****************************
Galatasaray-Sivas
Hatay-Başakşehir
Fenerbahçe-Beşiktaş
Kasımpaşa-Trabzon
*******************************
Real Madrid-Celta Vigo
Chelsea-Liverpool
Roma-Fiorentina
Leipzig-Bayern Münih
Maç Skoru: Galatasaray-Sivas