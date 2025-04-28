Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Nisan 2025 23:34
İlk Yardım eğitimi
MEB in verdiği ilk yardım eğitimlerini biliyorsunuzdur. Belki eğitim alanınız vardır aranızda. Ancak ben uygun branş öğretmenlerinin bu ilk yardım eğitimi vermeleriyle ilgili soru soracaktım. bakanlık tarafından özel eğitim verilerek ilk yardım eğitiminde görevlendirilen öğretmen var mı? tavsiye eder misiniz? sözleşmeler ne kadar zamanda yapılıyor, tarihleri vs yardımcı olursanız sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Meslek kanununda yeni kılavuz halen yok.Sene sonu semineri6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlarKasım ayı norm fazlası ataması iptal edilebilir mi?İlçe içinde yer değiştirmeye yolluk ödenir mi?İl içi isteğe bağlı Yer Değişikliği (İlginç Bir Durum)2022 EKYS sınav puanı yansımayanlarOkul dışında Görevlendirme Yapılan öğretmenlerSınıf ve Ders Saati DağılımıBelletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.

Sözlük

püf noktası 1 Değer verdiğin insan defalarca aynı hatayı yapsa 1 Burhan Altıntop 3 başlığı taramak 1 heyelan 3 Deprem gerçekleri 1 Sezen Aksu 2 tiroid bezi 1 Bugün olanlar 2 me before you 1

Son Haberler

Öğretmen Heimlich Manevrasıyla Öğrencinin Hayatını KurtardıİSPARK'a ait 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle kapatıldıVali Gül'den sosyal medyadaki çakar videosuna açıklama: Yeğenim değilAvrupa'nın İki Ülkesinde Elektrik Kesintisi: İspanya'da OHALSüper Lig'in 33. haftasında 38 gol atıldı

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polisler