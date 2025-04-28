İlk Yardım eğitimi

MEB in verdiği ilk yardım eğitimlerini biliyorsunuzdur. Belki eğitim alanınız vardır aranızda. Ancak ben uygun branş öğretmenlerinin bu ilk yardım eğitimi vermeleriyle ilgili soru soracaktım. bakanlık tarafından özel eğitim verilerek ilk yardım eğitiminde görevlendirilen öğretmen var mı? tavsiye eder misiniz? sözleşmeler ne kadar zamanda yapılıyor, tarihleri vs yardımcı olursanız sevinirim.

MEB in verdiği ilk yardım eğitimlerini biliyorsunuzdur. Belki eğitim alanınız vardır aranızda. Ancak ben uygun branş öğretmenlerinin bu ilk yardım eğitimi vermeleriyle ilgili soru soracaktım. bakanlık tarafından özel eğitim verilerek ilk yardım eğitiminde görevlendirilen öğretmen var mı? tavsiye eder misiniz? sözleşmeler ne kadar zamanda yapılıyor, tarihleri vs yardımcı olursanız sevinirim.