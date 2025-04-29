Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Nisan 2025 00:25
Müdür yardımcılığı istifa geri dönüşü?

arkadaslar diyelim ki mudur yardimciligi yapmak icin il merkezinden ilceye gittim. bi sene dolunca istifa ettim geri eski okuluma ya da il merkezinde herhangi bir okula donebiliyor muyum yoksa mudur yardimciligi yaptigim ilcede mi kaliyorum


bahçesaray
Şef
29 Nisan 2025 06:23
il merkezine geri dönüyorsunuz

Pratik Hoca
Şef
29 Nisan 2025 07:27

Yönetmeliğe göre görev yaptığınız okul veya ilçeye dönüyorsunuz.

İdarecilik bahanesiyle köyden şehre inip istifa edenlere önlem içşn böyle bir madde eklendi.

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