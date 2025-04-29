Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Nisan 2025 00:25
mudur yardimciligi istifa
arkadaslar diyelim ki mudur yardimciligi yapmak icin il merkezinden ilceye gittim. bi sene dolunca istifa ettim geri eski okuluma ya da il merkezinde herhangi bir okula donebiliyor muyum yoksa mudur yardimciligi yaptigim ilcede mi kaliyorum

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