mudur yardimciligi istifa

arkadaslar diyelim ki mudur yardimciligi yapmak icin il merkezinden ilceye gittim. bi sene dolunca istifa ettim geri eski okuluma ya da il merkezinde herhangi bir okula donebiliyor muyum yoksa mudur yardimciligi yaptigim ilcede mi kaliyorum

arkadaslar diyelim ki mudur yardimciligi yapmak icin il merkezinden ilceye gittim. bi sene dolunca istifa ettim geri eski okuluma ya da il merkezinde herhangi bir okula donebiliyor muyum yoksa mudur yardimciligi yaptigim ilcede mi kaliyorum