Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Nisan 2025 10:07
TAYİN HARCIRAHI

ARKADAŞLAR SELAMÜN ALEYKÜM, ANKARADAN TRABZONA TAYİN OLACAĞIM ORTALAMA 736 KM EŞİM VAR ÇALIŞMIYOR 2.5 YAŞINDA OĞLUM VAR... DOĞRU DÜZGÜN BİLGİ EDİNEMEDİM, TAYİN HARCIRAHI NE KADAR ALIRIM ? YARDIMCI OLABİLECEK VAR MI


hsnd
Başbakan Müsteşarı
29 Nisan 2025 10:11

https://www.memurlar.net/maas/harcirah/


BlackBird060606
29 Nisan 2025 10:12

HOCAM ORDA YOL ÜCRETİ DİYE Bİ SATIR VAR ZATEN O OLAYI ÇÖZEMEDİM


cbedir
Aday Memur
29 Nisan 2025 11:06

Rayiç bedel üzerinden bakılıyor. Ankara - Trabzon arası 744 km ve bilet bedeli 894 lira olarak belirlenmiş.

Gerekli bilgileri girip bilet bedeli olarak 894 lira girerseniz 3 aşağı 5 yukarı harcırah bedelini görebilirsiniz.

BlackBird060606, 3 saat önce

HOCAM ORDA YOL ÜCRETİ DİYE Bİ SATIR VAR ZATEN O OLAYI ÇÖZEMEDİM

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 nisan enflasyon tahminleriMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2025 Nisan maaşlarımızı yazalımParayı koyacak yer bulamıyorum. Paramı ne yapayım ?Eyt'den emekli olabilmek için gerekli prim gün sayısı?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizBoşanma sonrası mutemetliğe bilgi vermek gerekiyor mu?TAYİN HARCIRAHI

Sözlük

mola kelimesi 2 ısrara maruz kalmak 1 solos 1 aklı hafsalası almamak 1 püf noktası 1 başlığı taramak 1 tiroid bezi 1 Bugün olanlar 3 uzay boşluğu 1 elon musk 2

Son Haberler

İspanya ve Portekiz'deki Kesintiler Türkiye İçin Risk Oluşturuyor mu?17 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü Oturan Adamı Öldürdü: Ev Hapsi Cezası VerildiNarin Güran davasında 15 sanığa 5 yıl istendiSağlık Bakanlığı'ndan Ücretsiz Aşı Hizmeti4 milyon 237 bin kişi ehliyetini yenilemedi

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polisler