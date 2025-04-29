Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Nisan 2025 10:11
İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI

İdari İşler Müdürlüğüne hangi kaynaklardan çalışmalıyız?


kenandere
Aday Memur
29 Nisan 2025 10:20

mevzuattan ilgili konuları indirip çalışabilirsiniz


Ali Elmas
29 Nisan 2025 11:20

teşekkürler

Toplam 2 mesaj

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