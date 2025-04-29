Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


29 Nisan 2025 10:53
Ticaret Bakanlığı alımı /istifa mevzusu

Merhabalar Ticaret Bakanlığı'nın mülakatına girmeyi düşünüyorum ancak şu anda kadrolu memur olarak bir kurumda çalışıyorum. Mülakattan sonra yerler kura ile belli olacakmış. Gitmeye karar verirsem İstifamı ne zaman yapmak zorundayım? Yerler belli olduktan sonra feragat etsem olur mu yoksa öncesinde mi etmem gerekiyor bilgisi olan yardımcı olursaniz çok sevinirim.

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