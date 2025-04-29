KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Nisan 2025 11:32
Cimer Başvuruları ve Güvenlik Soruşturması

Merhaba arkadaşlar bir şey merak ettim ilk kez olacak çünkü. Cimere yazdığımız istek ve önerileri incelerler mi? 2 3 yıl önce yurtta kalırken rahatsız olduğum şeyleri yazmışım ama biraz sitem dolu ve sorgulayıcı tabi kimseye hakaret etmedim genelde olaya karşı sinirlendim kişilere değil. Ya da okullar online olunca da çok sitem dolu yazmışım çünkü istemiyordum.Böyle bir durumda güvenlik soruşturmasını olumsuz etkiler mi? Saçma gelebilir ama merak ediyorum belki yaşayan vardır ya da bilen.


Derin suları
Aday Memur
29 Nisan 2025 11:35

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