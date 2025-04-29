Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


29 Nisan 2025 12:08
Derece Kademe

Önlisan hemşire maksimum alacağı derece kademe lisans birisiyle aynımı

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Babam 28 yıldır Sağlık Bakanlığında devlet memuru olarak çalışıyor. Güncel derece ve kademesi 4 / 7 Hemşirelikte görevde yükselme ile memur/vhki olmaKadrodan Sözleşmeliye Geçiş (Aday Memur)Sürekli İşçi Kadrosundan Memurluğa Geçişte Neler Yapılmalı ?Diğer TDS arkadaşlar siz de amele gibi çalışıyo musunuz?Refakat raporuGece nöbetiÜniversite hastanesi sözleşme yenilemedimRefekat izniÜniversite hastanesi sözleşme yenilememe

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