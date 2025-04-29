Görev mahalli neresidir?

merhaba efendim Maliye Bakanlığında görevli bir memurum ve görev yaptığım odadan 5 metre mesafede ve aynı katta bulunan başka bir memur arkadaşın odasında olduğum için "özürsüz ve izinsiz görev mahallini terketmek" suçlamasıyla hakkımda soruşturma açıldı. Yapacağım son yazılı savunmaya esas olmak üzere memurun memuriyet mahalli neresidir bunun sınırlarını belirleyen şey nedir?
merhaba efendim Maliye Bakanlığında görevli bir memurum ve görev yaptığım odadan 5 metre mesafede ve aynı katta bulunan başka bir memur arkadaşın odasında olduğum için "özürsüz ve izinsiz görev mahallini terketmek" suçlamasıyla hakkımda soruşturma açıldı. Yapacağım son yazılı savunmaya esas olmak üzere memurun memuriyet mahalli neresidir bunun sınırlarını belirleyen şey nedir?