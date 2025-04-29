Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Nisan 2025 12:48
Sosyal hizmetler evlilik yardımı

2020?den beri İstanbul?da görevliyim, 15 gün önce düğünüm oldu herhangi bir destek alabilir miyim sosyal hizmetlerden


akbey aslan
Şef
29 Nisan 2025 13:12
Eşiniz çalışmıyorsa nikah defterinin bir nüshasını sosyal hizmetler şube müdürlüğüne verdiğin zaman aile yardımı alabilirsin

Karam1453
Memur
29 Nisan 2025 14:29

Bunu almak için sair kesinti adı altında maaştan yapılan kesintinin olması şart mı acaba


85200258
Müsteşar Yardımcısı
29 Nisan 2025 14:59
Yok kardeşim. Millet sosyal hizmetlerden kesinti yapıyor. Senin gibi kesintiyi reddeden arkadaşlara düğün , ölüm , doğum desteği veriliyor. Fona kesinti yaptiranlarda zaten enayi.
Karam1453, 3 saat önce

Bunu almak için sair kesinti adı altında maaştan yapılan kesintinin olması şart mı acaba


Karam1453
Memur
29 Nisan 2025 15:03

12 senedir kesintim var,kesintisi olanla olmayana farklı mi onu sordum sadece ağzını topla...

85200258, 2 saat önce
Yok kardeşim. Millet sosyal hizmetlerden kesinti yapıyor. Senin gibi kesintiyi reddeden arkadaşlara düğün , ölüm , doğum desteği veriliyor. Fona kesinti yaptiranlarda zaten enayi.

Karam1453
Memur
29 Nisan 2025 15:04

1 lira da talebim olmadı ne düğünde ne doğumda

Karam1453, 2 saat önce

12 senedir kesintim var,kesintisi olanla olmayana farklı mi onu sordum sadece ağzını topla...


Kilic04
Aday Memur
29 Nisan 2025 16:28

Eşim özelde çalışıyor, tek seferde alabileceğim sair kesintilerden bir para var mıfır onu öğrenmek i


Kilic04
Aday Memur
29 Nisan 2025 16:29

Sair kesintilerden düğün parası ne kadar alabilirim onu merak etmiştim

85200258, 2 saat önce
Yok kardeşim. Millet sosyal hizmetlerden kesinti yapıyor. Senin gibi kesintiyi reddeden arkadaşlara düğün , ölüm , doğum desteği veriliyor. Fona kesinti yaptiranlarda zaten enayi.
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