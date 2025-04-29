Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Nisan 2025 12:58
İstanbul adliyesi

arkadaşlar, istanbul adliyesine ya da gaziosmanpaşa adliyesine tayin isteyeceğim savcılıkta katip olarak çalışanlar iş yoğunluğundan vs bahsedebilir mi


mystarinthesky
Memur
29 Nisan 2025 14:35

Öncelikle GOP Adliyesinin Alibeyköy Cep Otogarının oralara taşınacağını da hesaba kat.


derinnli01
Aday Memur
29 Nisan 2025 14:36
eee ?
mystarinthesky, 2 saat önce

Öncelikle GOP Adliyesinin Alibeyköy Cep Otogarının oralara taşınacağını da hesaba kat.

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