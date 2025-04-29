Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Nisan 2025 13:58
Görev mahalli neresidir?

merhaba efendim Maliye Bakanlığında görevli bir memurum ve görev yaptığım odadan 5 metre mesafede ve aynı katta bulunan başka bir memur arkadaşın odasında olduğum için "özürsüz ve izinsiz görev mahallini terketmek" suçlamasıyla hakkımda soruşturma açıldı. Yapacağım son yazılı savunmaya esas olmak üzere memurun memuriyet mahalli neresidir bunun sınırlarını belirleyen şey nedir?


vatansever.33
Şef
29 Nisan 2025 14:32

Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl

görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde

bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından

bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü,

büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur

ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde

kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında

kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller

ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;


vatansever.33
Şef
29 Nisan 2025 14:34

hakkınızda bu şekilde bir disiplin soruşturması başlatan amiri Allah bildiği yapsın. asla geri adım atmayın. memuriyet mahali tanımı harcırah kanunun 3. maddesinde gayet iyi açıklanmış. sizin durumunuz bu tanım auygun değil.. geçmiş olsun


NeyapalımHayırlısı
Memur
29 Nisan 2025 14:35
bundan bişey anlayan beri gelsin
vatansever.33, 2 saat önce

Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl

görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde

bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından

bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü,

büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur

ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde

kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında

kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller

ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;


Diyarı21
Aday Memur
29 Nisan 2025 15:54

Memuriyet mahallinden değil, görev mahallini terk etmekten işlem yapılmış. Keyfi olarak uzun süre odalarından ayrılan memurlar var. Bence amirler bu konuda haklıdır. 5 dakika sigaraya çıkarsın, lavaboya gidersin ya da gerçekten işin vardır gidersin başka odaya. Arkadaşının odasına sohbet etmeye gidilmişse amir haklı elbette. Hatta sık sık yapıldığı içindir muhtemelen bu ceza.

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