Görev mahalli neresidir?

Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl
görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde
bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından
bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü,
büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur
ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde
kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında
kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller
ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;
Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl
görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde
bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından
bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü,
büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur
ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde
kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında
kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller
ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;