Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Nisan 2025 14:06
temmuz enflasyon farkı yüzde kaç olur?
% 12 , 13 , 14 , 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20... sizce oran kaç olur ?

Soner Eraslan
Aday Memur
29 Nisan 2025 14:13
kümülatif max 16 diyorum ben.

Lewo124
Aday Memur
29 Nisan 2025 15:49
%20-%25 bandında olacaktır. daha önce yazdım nedenleri ile beraber.
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