Doktora okunan şehire tayin çıkarılabilir mi?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışan var mı?Meslek kanununda yeni kılavuz halen yok.Kasım ayı norm fazlası ataması iptal edilebilir mi?6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlarİl içi isteğe bağlı Yer Değişikliği (İlginç Bir Durum)2022 EKYS sınav puanı yansımayanlarSınıf ve Ders Saati DağılımıSene sonu semineriİlçe içinde yer değiştirmeye yolluk ödenir mi?Formasyon yerine önceki diplomayı saydırmak?