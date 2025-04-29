Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Nisan 2025 14:54
Doktora okunan şehire tayin çıkarılabilir mi?

Öğretmen olarak görev yapıyorum. Doktoraya başlayacağım şehir farklı bir şehir. Puan sebebiyle isteğe bağlı tayinlerde gidebileceğim bir yer değil. Başka bir mazeretim de yok. Tayin çıkarabilir miyim? MEB'e dilekçe yazıp doktora okuyacağımı söylesem imkan tanırlar mı?


bahçesaray
Şef
29 Nisan 2025 15:10

maalesef,böyle bir tayin çeşidi yok ( aslında vardı ama meslektaşlarımızı suistimal etti)


todoshi.kuluku.8590
Aday Memur
29 Nisan 2025 16:08

2011de öğrenim özrü kaldırıldı, tek seferliğine 2013te uygulandı, o zamandan beri Meb takvime öğrenim özrünü almıyor. Idarenizle konuşup boş gün ayarlarsaniz doktoraya devam edebilirsiniz. Ama tayin şansı yok maalesef


majesteleri7
Daire Başkanı
29 Nisan 2025 16:39

Çıkarılamaz

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışan var mı?Meslek kanununda yeni kılavuz halen yok.Kasım ayı norm fazlası ataması iptal edilebilir mi?6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlarİl içi isteğe bağlı Yer Değişikliği (İlginç Bir Durum)2022 EKYS sınav puanı yansımayanlarSınıf ve Ders Saati DağılımıSene sonu semineriİlçe içinde yer değiştirmeye yolluk ödenir mi?Formasyon yerine önceki diplomayı saydırmak?

Sözlük

başlığı taramak 1 ferdi özbeğen 7 Nikolas Jacob Cruz olayı 1 pazar sabahı erken kalkmak 2 meşru zemine oturtmak 1 Değer verdiğin insan defalarca aynı hatayı yapsa 1 Bodrum'da Lahmacun Fiyatının 2.200-TL olması 7 Bugün olanlar 3 Papa Francis 2 heyelan 3

Son Haberler

Nevşehir'de Atış Eğitimi Kazası: Bir Asker Şehit'Yenidoğan çetesi' davasının duruşması yarına ertelendiSoma'daki maden faciasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada kararDMM: Güvenlik Kamerası Bantlama İddiası AsılsızMeloni'den Erdoğan'a Teşekkür: Türkiye Kaynaklı Göç Akışı Sıfıra İndi

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polisler