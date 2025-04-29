Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


29 Nisan 2025 15:27
8 Yıla 1 Kademe

sözleşmeli sürelerin sayılıp 8 yıla 1 kademe alabilen var mı


Efrasiyap00
Şef
29 Nisan 2025 17:59

Eğer 4b'li çalışırken istifa edip kpss ile başka kuruma kadrolu alıma tercih vererek geçenler bu kanundan yararlanamıyor. 4b'Lİ çalışırken kadro gelenler yararlanabiliyormuş. Bu konuda mevzuat eksikliği olduğu için ben alamadım.

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