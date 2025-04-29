Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


29 Nisan 2025 15:27
8 yıla bir kademe

sözleşmeli sürelerin sayılıp 8 yıla 1 kademe alabilen var mı

Çok Yazılan Konular

Babam 28 yıldır Sağlık Bakanlığında devlet memuru olarak çalışıyor. Güncel derece ve kademesi 4 / 7 Kurban Bayramı Tatili 10 gün Olur mu ?Hemşirelikte görevde yükselme ile memur/vhki olmaKadrodan Sözleşmeliye Geçiş (Aday Memur)Sürekli İşçi Kadrosundan Memurluğa Geçişte Neler Yapılmalı ?Diğer TDS arkadaşlar siz de amele gibi çalışıyo musunuz?Refakat raporuSağlıklı hayat merkezlerinde çalışan Sosyal Çalışmacılar var mı ?Gece nöbetiÜniversite hastanesi sözleşme yenilemedim

Sözlük

insanı yavaş yavaş öldüren şeyler 2 iran devleti 4 başlığı taramak 1 kızmak yerine susan insan 9 Nikolas Jacob Cruz olayı 1 seda akgül 1 ferdi özbeğen 7 sezarın hakkı 2 sesten kanser teşhisi 3 me before you 1

Son Haberler

Nevşehir'de Atış Eğitimi Kazası: Bir Asker Şehit'Yenidoğan çetesi' davasının duruşması yarına ertelendiSoma'daki maden faciasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada kararDMM: Güvenlik Kamerası Bantlama İddiası AsılsızMeloni'den Erdoğan'a Teşekkür: Türkiye Kaynaklı Göç Akışı Sıfıra İndi

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polisler